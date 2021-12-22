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Следующие в Азию танкеры с СПГ сменили курс на Европу

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Грузовые суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, экстренно сменили курс на Европу из-за выросших цен на газ. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает издание Financial Times.

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Специалист аналитической компании ICIS Алекс Фроли пояснил, что два танкера США вместо Азии взяли курс на порты Европы. Кроме того, поставку СПГ на европейский рынок впервые с 2009 года осуществит Австралия.

«Европейский газовый рынок просто прорвало. Цены на СПГ на любом рынке мира сейчас ниже, чем на главных европейских площадках», — рассказал эксперт из делового информагентства Platts Киран Роу.

Ранее в этот день на фоне падения выработки энергии с помощью ветрогенераторов цена на газ в Европе впервые за время биржевых торгов превысила отметку $2300 за 1 тыс. куб. м, по данным лондонской биржи ICE. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике росла на 24%, достигая $2,3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Также 22 декабря старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова рассказала «Известиям», что относительно справедливая цена газа в Европе с поправкой на сезонность и повышенный спрос в рамках отопительного периода должна быть на 10–15% ниже сегодняшних отметок, а всё остальное — эмоциональная премия.

Бодрова выразила мнение, что сегодня рынок «выравнивает цены после эмоциональных колебаний предыдущей сессии». При этом, по ее словам, газ все равно выглядит «слишком дорогим».

Днем ранее председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил «Известиям», что одним из главных факторов роста цен на голубое топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых. Это привело к дефициту ресурса. Также он указал на «непродуманную ставку» Брюсселя на возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, притом что за последние два дня ветрогенерация в Европе снизилась в два раза.

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