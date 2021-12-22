В Госдуме прокомментировали закон об уголовном наказании для лихачей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 22 декабря в своем официальном Telegram-канале прокомментировал принятие закона об уголовном наказании для лихачей на дорогах.

«Практически каждую неделю мы с вами видим из средств массовой информации, что по вине лихачей, мажоров на дорогих автомобилях люди становятся инвалидами, погибают. Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Ситуации, когда лихачи регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы», — отметил Вячеслав Володин.

По словам спикера Госдумы, планируется проработать другие меры воздействия на лихачей и внести соответствующие законодательные изменения.

Госдума в третьем окончательном чтении приняла 22 декабря законопроект об уголовной ответственности для лихачей на дорогах. Поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Законом устанавливается для лихачей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и лишение права занимать определенную должность на срок до трех лет.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность в случае нарушения правил дорожного движения, таких как превышение скорости более 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Тем лихачам, которые уже имеют за это судимость, будет грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Штрафы могут составить от 300 тыс. до 600 тыс. рублей.

Вопрос об ужесточении наказания для водителей-лихачей был поднят вскоре после резонансного ДТП, произошедшего в Москве 20 ноября. В тот день на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.