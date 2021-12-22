Более 2,5 млрд рублей направят на строительство и ремонт школ в Удмуртии

В Удмуртии в 2022 году на развитие сферы образования направят более 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт, строительство и создание учреждений. Соответствующие планы глава республики Александр Бречалов озвучил 21 декабря на сессии Госсовета региона.

Как сообщает Udm-info.ru, 2022 год в Удмуртии объявлен Годом образования. На развитие отрасли планируется выделить более 2,5 млрд рублей: из федерального бюджета поступят 1,499 млрд рублей, из республиканского — еще 1,093 млрд рублей.

В Ижевске начнут возводить две новые школы на 825 и 1100 мест. Также планируется построить здание на 600 мест для коррекционной школы № 39, которая была признана аварийной и закрыта, а ученики распределены в два других учреждения.

Кроме того, поставлена задача капитально отремонтировать 15 школ, большинство из которых расположено в сельской местности. Строительство еще нескольких учреждений должны завершить.

«Мы планируем завершить строительство четырех школ почти на 3 тыс. мест: это школа в Воткинске, две школы в Завьяловском районе — в селе Ягул и деревне Пычанки, школа в микрорайоне Столичный города Ижевска на 825 мест. А школа на 1224 места на улице Берша, строительство которой завершилось в этом году, уже в сентябре 2022 года примет новых учеников», — цитирует Бречалова ИА «Сусанин».

В сельских школах намерены создать 38 «Точек роста» и отремонтировать 25 спортзалов. В 12 мастерских шести колледжей, двух коррекционных и 62 образовательных школах региона обновят материально-техническую базу. В Глазове и Сарапуле будут созданы два центра цифрового образования «IT-куб».

Бюджет на охрану образовательных учреждений в 2022 году составит 1,3 млрд рублей.