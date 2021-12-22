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В ФРГ заявили о необходимости переговоров Россия–НАТО

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Необходимо вернуться за стол переговоров в Совете Россия–НАТО, чтобы избежать дальнейшей эскалации украинского кризиса. Об этом в среду, 22 декабря, заявила на брифинге глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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«В последние дни я подчеркивала, как важно вернуться за стол переговоров в нормандском формате, но и использовать возможность в Совете Россия–НАТО, чтобы говорить сообща и позаботиться о том, чтобы избежать дальнейшей эскалации, потому что мы этот большой кризис, в котором мы находимся, можем решить только путем диалога», — заявила Бербок.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу пора покинуть свой пост, так как он просто не справляется с приписанными ему обязанностями.

Министр отметил, что Столтенберг, полномочия которого на посту генсека НАТО заканчиваются в конце года, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления. Министр напомнил, что в основе европейской, евро-атлантической безопасности лежит целый ряд принципов и обязательств.

21 декабря Лавров заявил, что дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов альянса.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу необходимо отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

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