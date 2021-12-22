Суд отклонил апелляцию бывшего помощника доктора Курпатова

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу на продление меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Иевского, бывшего помощника психотерапевта Андрея Курпатова. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает пресс-служба суда в Telegram.

Таким образом, суд оставил без изменений постановление Куйбышевского районного суда, который по просьбе следователя продлил меру заключения под стражу до 28 декабря. Как уточнялось, продление связано с тем, что следствию необходимо выполнить большой объем процессуальных действий, в частности, провести очные ставки.

Однако сторона защиты не согласилась с решением суда, указав на незаконность возбуждения дела и невиновность Иевского.

При этом сам обвиняемый заявил о краже у него более 1 млн рублей. Также в ходе слушания адвокат обвиняемого заявила о давлении потерпевшего на отца Иевского. Защита просила суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Обвинения в отношении Иевского выдвинул психотерапевт Андрей Курпатов. Подозреваемый занимал должность личного помощника Курпатова, а также являлся сотрудником его компании.

По версии потерпевшего, Иевский втерся в его доверие и похитил автомобиль, который мошенническим способом оформил на себя. Вместе с тем есть сведения, согласно которым обвиняемый похитил не только автомобиль, но и другие личные вещи Курпатова, в том числе драгоценности.

При этом обвиняемый утверждает, что они находились с Курпатовым в любовных отношениях. По его версии, психотерапевт сам передал ему все указанные предметы в качестве подарков. Однако после расставания Курпатов якобы решил отомстить бывшему возлюбленному, посадив его в тюрьму.

Иевский был арестован по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). 6 октября мужчине предъявили обвинение.

По данным следствия, Иевский под предлогом приобретения в собственность потерпевшего автомобиля Porsche похитил с его счета 9 млн 342 тыс. рублей. 8 октября мужчине была избрана мера в виде заключения под стражу.