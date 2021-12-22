Власти пообещали жителям Украины спокойный отопительный сезон

Отопительный сезон на Украине пройдет спокойно, если не будет «стрессовых событий». Об этом в среду, 22 декабря, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Если не будет стрессовых событий в погодных условиях, гибридных атак со стороны нашего северного соседа, мы пройдем отопительный сезон спокойно, так, как и проходим каждый год», — сказал он на брифинге.

Премьер-министр также добавил, что на сегодняшний день законтрактованы десять кораблей, а уровень собственной добычи угля увеличен на 28%.

Ранее, 6 декабря, украинское минэкономики заявило о подорожании импортного газа за год в четыре раза, до $730,6 за 1 тыс. куб. м. При этом в ноябре 2020 года его средняя стоимость составляла $182,5 за 1 тыс. куб. м.

21 ноября на Украину прибыл первый из семи кораблей с углем из США в рамках контрактов, заключенных Донбасской топливно-энергетической компанией. На сегодняшний день ДТЭК заключила договоры с международными партнерами о поставках семи судовых партий угля. Две из них прибудут из Колумбии, еще пять — из Соединенных Штатов.

3 ноября Шмыгаль заявлял, что предстоящий зимний сезон на Украине будет сложным на фоне ситуации с энергоресурсами в стране.

За день до этого бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что страна при текущих ценах на энергоресурсы не сможет пережить еще один отопительный сезон. Он убежден, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для Украины. При этом экс-министр выразил надежду на позитивный исход.