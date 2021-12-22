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Заболеваемость COVID-19 снизилась в школах Магаданской области

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в школах Колымы пошла на спад, но случаев заболевания ОРВИ в образовательных учреждениях становится больше. При этом оснований для перехода на дистанционный формат обучения нет. Об этом рассказала министр образования Магаданской области Анжела Шурхно.

«Работают все в штатном режиме, полностью школ, переведенных на карантин, нет. По сравнению с пятницей у нас вчера произошло снижение количества детей, которое находится на карантине по ОРВИ. С 15,7 до 8,9%. У нас в 14 школах есть на карантине дети. По ОРВИ идет рост, к сожалению, но в целом по ковиду ситуация стабильная», — цитирует Анжелу Шурхно ИА MagadanMedia.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%. Об этом сообщила 10 декабря вице-премьер Татьяна Голикова. «Достигнуть уровня в 80% можно, только если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины», — сказала она. Голикова отметила, что коллективный иммунитет выше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве. Вместе с тем он снизился в Магаданской области и Чечне, указала вице-премьер.

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