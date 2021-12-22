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Диетолог рассказала о полезных свойствах нешлифованного риса

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Наибольшее количество полезных веществ содержится в нешлифованном рисе. Об этом в среду, 22 декабря, заявила врач-диетолог кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

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Она пояснила, что именно в нешлифованном рисе присутствует оболочка, в которой содержится большое количество полезных веществ — витамины группы B, селен и другие.

«Шлифованный — это в основном белый рис: басмати, жасмин, пропаренный. А нешлифованный — это бурый, красный, черный дикий и так далее», — рассказала она «Москве 24».

Так, по словам врача, в нешлифованном рисе содержатся витамины группы B, полезные для мозга и нервной системы. Помимо этого в нем присутствует холин — жироподобное вещество, необходимое для мембран клеток нервной системы.

Чехонина посоветовала смешивать различные виды риса, чтобы получить больше полезных веществ. По ее словам, белый рис тоже не лишен пользы — он имеет не самую высокую калорийность, но при этом выступает хорошим источником энергии.

Кроме того, диетолог рассказала, что рис идеально сочетается с рыбой.

«Они прекрасно дополняют друг друга по своим полезным свойствам и химическому составу. Морская рыба богата йодом. А йод очень хорошо усваивается в присутствии селена, которого, кстати, много в нешлифованном рисе. И йод, и селен необходимы для функции нашей щитовидной железы. И селен способствует лучшему усвоению йода», — заключила врач.

23 августа врач-диетолог Ольга Кораблева заявила, что рис следуют исключить из рациона тем людям, у которых диагностировали ожирение или диабет, так как он может усилить проблемы с перистальтикой кишечника. Врач отметила, что полностью здоровому человеку можно съедать не более 200 г отварного риса в день.

При этом Кораблева добавила, что рис легко усваивается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Например, при остром гастрите рекомендуется есть жидкие рисовые каши на воде.

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