Экономист оценил вероятность реального введения запрета на ввоз смартфонов в РФ

Экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака заявил, что ограничение поставок смартфонов и другой высокотехнологичной продукции в Россию, как и ограничение долларовых операций на территории РФ являются маловероятными мерами давления на экономику РФ со стороны США.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 22 декабря, аналитик отметил, что запрет на поставку указанных товаров крайне негативно скажется на российской экономике, потому что большая часть подобных элементов в РФ являются импортными и необходимы для производства собственной продукции.

«На самом деле я думаю, что до этого не дойдет, а заявление — такая предупредительная мера. Но ограничений на ввоз может быть много, ведь значительная часть наших рынков так или иначе связана с товарами, производимыми в США, хоть страна и не является основным торговым партнером России», — разъяснил аналитик.

Он указал на то, что при подобных запретах можно будет «что-то заменить на китайские составляющие, что-то — на европейские», хотя при запрете США торговать с Россией не будет и Европа.

Но самым болезненным, по его словам, окажется не запрет на ввоз продукции, а сценарий, при котором Штаты ограничат долларовые операции на территории России.

Аналитик пояснил, что доллар является мировой валютой и если США ограничат долларовые операции, «это приведет к тяжелейшим последствиям» для экономики РФ.

21 декабря помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что США очень тесно работают со странами Европейского союза над новыми пакетами санкций против России на случай ее агрессии в отношении Украины. Речь идет об ограничении импорта смартфонов, компонентов для производства самолетов и автомобилей.

17 декабря агентство Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты склоняют ЕС к принятию санкций против российского энергосектора и банков в случае «нападения» на Украину. Речь шла об отключении РФ от платежной системы SWIFT, которое, как отмечалось, повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из Москвы.

18 декабря Украина пожаловалась Западу на отсутствие наступательного оружия. Как уточнил министр обороны страны Алексей Резников, Украина хочет получать от западных партнеров не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Он также заявил, что против России надо ввести экономические и политические санкции.

17 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины оболванивают своих граждан, настраивая их против России. По его словам, они транслируют враждебность в отношении РФ, в результате чего отношения государств «обрублены на корню».

В тот же день МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Из них, в частности, следует то, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В конце ноября ряд западных СМИ сообщил о возможности российского «вторжения» на Украину. Так, 21 ноября издание The New York Times со ссылкой на сведения, полученные от спецслужб США, предупредило, что союзникам в Европе нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится напасть на Киев.