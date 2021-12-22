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«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» в Еврокомиссию

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Компания «Нафтогаз Украины» направила жалобу в Европейскую комиссию (ЕК), заявив, что российская компания «Газпром» бронирует недостаточные мощности для транзита голубого топлива через газотранспортную систему (ГТС) страны. Об этом в среду, 22 декабря, сообщила пресс-служба украинской компании.

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Чтобы подтвердить свои доводы, украинская сторона сослалась на то, что «Газпром» обладает достаточными объемами газа для транзита. При этом в «Нафтогазе» считают, что российская компания нацелена на «создание искусственного дефицита газа».

Кроме того, «Газпром» якобы собирается «давить» на Евросоюз (ЕС), приводит пресс-служба слова главы правления «Нафтогаза» Юрия Витренко. По его словам, Россия таким образом добивается скорейшего запуска трубопровода «Северный поток – 2» без соблюдения требований европейского законодательства.

Действия «Газпрома» привели к значительным негативным последствиям для всех европейских потребителей топлива, уточнил Витренко. В частности, в результате данных действий пострадал «Нафтогаз» как один из крупнейших покупателей газа в регионе.

«Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения», — резюмировал Витренко.

При этом глава «Нафтогаза Украины» предупреждал 17 декабря, что тарифы на газ, устанавливаемые компанией, могут повыситься из-за подорожания топлива в Европе. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали в семь раз. Цены на газ в ЕС выросли за год в семь раз, рассказал он.

Вместе с тем запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже уровня начала его закачки в 2021 году, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины» на 14 декабря. При этом общий уровень запасов в хранилищах опустился до 15,258 млрд куб. м.

Накануне стало известно, что российский газовый холдинг не стал бронировать мощности Ямал–Европа, в связи с чем транзит газа в Германию по газопроводу был приостановлен. Затем начался обратный реверс.

В тот же день эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил, что «Газпром» не стал прокачивать газ по ЯмалЕвропа по причине отсутствия заявок со стороны покупателей. Покупатели без долгосрочных контактов должны приобретать газ по цене, близкой к стоимости на бирже, однако сейчас она настолько высока, что никто не хочет приобретать по ней.

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