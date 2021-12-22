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Кабмин Франции сообщил о критической ситуации с COVID-19 в стране

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Ситуация с COVID-19 во Франции критическая, страна находится в начале волны распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в среду, 22 декабря, заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.

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«Ситуация с коронавирусом во Франции критическая, потому что штамм «Дельта» продолжает распространяться по стране. Вчера во Франции было зафиксировано 73 тыс. новых случаев заражения. Уровень заболеваемости теперь превышает 500 случаев на 100 тыс. жителей», — заявил Атталь на правительственном брифинге.

Он добавил, что нагрузка на больницы в связи с ростом числа госпитализированных продолжает расти.

«Ситуация является критической также потому, что эпидемия может сопровождаться новым всплеском заболеваемости из-за нового штамма «Омикрон», он распространяется с феноменальной скоростью по всей Европе», — заключил представитель правительства Франции.

Ранее в этот день министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что в стране начинается пятая волна пандемии COVID-19 из-за распространения штамма «Омикрон».

При этом Великобритания с 20 декабря классифицируется правительством Германии как зона распространения мутаций коронавируса, что означает ограничения на въезд в ФРГ. Теперь каждый прибывший в страну из Соединенного Королевства независимо от того, переболел он или привит, в обязательном порядке отправится на 14-дневный карантин.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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