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Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле прошел испытание нагрузкой

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Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле успешно прошел испытание нагрузкой. Обкатка переправы состоялась 22 декабря в присутствии представителей управления горхозяйства, МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», МБУ «Тагилгражданпроект», ООО «Маскот».

«Сегодня проводятся испытания по нагрузке на пролетные строения, загоняются машины общей массой 78 т. Будет вымеряться прогиб пролетных балок, он должен быть не более 20 мм», — рассказал TagilCity.ru руководитель проекта Владимир Останин.

Начальник участка Сергей Рябов сообщил изданию, что замеры показали прогиб балки в 5–6 мм. Испытания прошли успешно, все прогибы упругие, остаточной деформации нет, грузоподъемность сооружения подтверждается, заключил главный инженер ООО «Маскот» Константин Астанков.

По словам Останина, в скором времени на мосту обустроят дорожную одежду. Сейчас для объекта завозят опоры освещения и ограждение, также ведется отсыпка дорожного полотна.

И.о. начальника управления горхозяйства Андрей Лебедев отметил, что результаты проведенных испытаний послужат одним из обоснований для открытия движения.

Реконструкция улицы Циолковского в Нижнем Тагиле началась в мае 2021 года. Первый этап должны были завершить к 1 декабря, однако сроки перенесли. Подрядчик уже уложил временное покрытие на путепроводе, открыть проезд по правой стороне улицы от ЦУМа на «Тагилстрой» планируется 30 декабря.

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