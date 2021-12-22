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Авиакомпания S7 выполнила первый в России рейс на альтернативном топливе

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Авиакомпания S7 Airlines выполнила первый в России рейс на альтернативном топливе. Об этом 22 декабря говорится в сообщении авиакомпании.

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Самолет был заправлен смесью SAF (sustainable aviation fuel) с содержанием доли биотоплива 10%. Воздушное судно вылетело с завода Airbus в Тулузе (Франция) и успешно приземлилось в московском аэропорту Домодедово.

«22 декабря S7 Airlines получила 37-й самолет модификации NEO в свой парк. С завода Airbus в Тулузе новый A320neo взлетел, заправленный смесью SAF на основе органических соединений и классического авиационного топлива. Доля биотоплива в смеси составила максимальные 10%, которые может обеспечить топливная компания на заводе в Тулузе. Но даже это количество сократило выбросы CO2 на данном рейсе на 7% (1,7 т)», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

S7 Airlines стала первой российской авиакомпанией, которая использовала биотопливо для заправки борта.

«На текущий момент лишь 45 авиакомпаний в мире имеют опыт полетов на SAF, а общий процент использования SAF в мире составляет 0,03%», — добавили в авиакомпании.

8 декабря стало известно, что новый российский лоукостер Citrus от авиакомпании S7 Airlines будет базироваться в Казани и Омске.

Отмечается, что Citrus уже начал формировать экипажи и приступил к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска. Планируется, что продажи билетов будут открыты с 1 апреля 2022 года. Сетка маршрутов находится в стадии разработки, от нее будет зависеть стоимость билетов.

S7 Airlines входит в рейтинг 100 лучших авиакомпаний мира и занимает третье место в Восточной Европе в авторитетном международном рейтинге Skytrax. В 2020 году авиаперевозчик вошел в топ-50 самых привлекательных работодателей России по версии Forbes.

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