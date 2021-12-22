Специалист рассказал о новой опасности скачивания торрентов

Скачивание торрентов может привести к взлому компьютера вирусом-шифровальщиком, который потребует выкуп за сохранение файлов. Об этом рассказал в среду, 22 декабря, руководитель бизнеса кибербезопасности Tet Артур Филатов.

Он уточнил, что торренты сами по себе представляют наиболее быстрое и удобное средство по распространению троянских программ и вирусов. При этом эти вирусы шифруют все данные пользователя, а затем требуют выкуп за полученные сведения.

Филатов обратил внимание на то, что при скачивании контента через популярные торрент-трекеры вероятность попасть на мошеннический файл, который содержит вредоносное ПО, составляет 90%. Специалист также рассказал, что файл может быть замаскирован под дополнительные моды для игр или субтитры к фильму.

«Такие файлы требуют перед запуском включить их в белые списки антивирусов, что позволяет вредоносным программам спокойно атаковать систему», — пояснил Филатов в беседе с «Газетой.Ru».

Вместе с тем, как заверил руководитель бизнеса кибербезопасности Tet, мошенники заинтересованы в использовании вирусов через торренты, в частности, для майнинга криптовалюты.

В сентябре эксперты рассказали «Известиям», как вредоносное ПО маскируется под обычные файлы, а также предупредили, что из-за скачанного пиратского кино компьютер без ведома владельца могут использовать для DDoS-атак или майнинга биткоинов.