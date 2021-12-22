Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Авиакомпания S7 выполнила первый в России рейс на альтернативном топливе
Мир
Минздрав Турции разрешил экстренное применение вакцины от COVID-19 Turcovac
Мир
В ФРГ объявили о скором начале пятой волны COVID-19 из-за «Омикрона»
Мир
«Нафтогаз» подал жалобу в Еврокомиссию на «Газпром»
Пресс-релизы
Каждый второй россиянин после повышения квалификации в 2021 году устроился на работу
Общество
В Москве продолжат действовать меры поддержки предприятий и граждан
Общество
«Оранжевый» уровень опасности продлили в Московском регионе до пятницы
Мир
РФ, Иран и Турция назвали нарушением действия Израиля в Сирии
Авто
Минфин предложил увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО
Общество
Собянин анонсировал бесплатный проезд для обоих родителей в многодетных семьях

Специалист рассказал о новой опасности скачивания торрентов

Эксперт Филатов: скачивание торрентов может привести к взлому компьютера
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скачивание торрентов может привести к взлому компьютера вирусом-шифровальщиком, который потребует выкуп за сохранение файлов. Об этом рассказал в среду, 22 декабря, руководитель бизнеса кибербезопасности Tet Артур Филатов.

Он уточнил, что торренты сами по себе представляют наиболее быстрое и удобное средство по распространению троянских программ и вирусов. При этом эти вирусы шифруют все данные пользователя, а затем требуют выкуп за полученные сведения.

Жизненный сценарий: мошенники выбирают жертв по хештегам в соцсетях
Эксперты советуют не заниматься овершерингом и вести нейтральные аккаунты

Филатов обратил внимание на то, что при скачивании контента через популярные торрент-трекеры вероятность попасть на мошеннический файл, который содержит вредоносное ПО, составляет 90%. Специалист также рассказал, что файл может быть замаскирован под дополнительные моды для игр или субтитры к фильму.

«Такие файлы требуют перед запуском включить их в белые списки антивирусов, что позволяет вредоносным программам спокойно атаковать систему», — пояснил Филатов в беседе с «Газетой.Ru».

Вместе с тем, как заверил руководитель бизнеса кибербезопасности Tet, мошенники заинтересованы в использовании вирусов через торренты, в частности, для майнинга криптовалюты.

В сентябре эксперты рассказали «Известиям», как вредоносное ПО маскируется под обычные файлы, а также предупредили, что из-за скачанного пиратского кино компьютер без ведома владельца могут использовать для DDoS-атак или майнинга биткоинов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021