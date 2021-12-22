Эксперт прокомментировал заявление Польши о давлении «Газпрома» на ЕС

Возможное наращивание экспорта через уже имеющиеся газопроводы может противоречить стратегическим интересам «Газпрома», заявил «Известиям» независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш в среду, 22 декабря.

По его словам, «Газпром» действительно может хотеть ввести трубопровод «Северный поток – 2» в эксплуатацию на фоне экстремально высоких цен на газ, чтобы вывести через него значительные объемы голубого топлива на рынок и тем самым избавить Европу от «ценовой напасти».

Накануне уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил в эфире Польского радио, что «Газпром» якобы давит на Германию и Еврокомиссию (ЕК) в вопросе запуска «Северного потока – 2», добиваясь согласия на запуск трубопровода. По его словам, ограничилось выполнение долгосрочных контрактов «до минимального уровня, что «спровоцировало экстремальный, резкий рост цен на это сырье».

«Цена на газ действительно выглядит серьезным фактором дестабилизации энергетики стран ЕС, вынуждая, где возможно, отказываться от газовой энергогенерации и возвращаться к нефтяным и угольным ТЭЦ. Поэтому подобные выпады от европейских руководителей разного уровня перестали быть чем-то удивительным за последние месяцы», — сказал Плявиньш.

При этом он отметил, что стоит вопрос о наличии у «Газпрома» «лишних мощностей» ввиду наращивания экспорта газа по так называемому Черноморскому маршруту — через Турцию (газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток») в страны Балканского полуострова, Болгарию и Турцию.

«Поэтому холдинг сейчас в определенной мере действует в угоду своим стратегическим интересам, и крайне сомнительно, что он изменит свою позицию под воздействием только экономических факторов», — сказал энергоэксперт.

Рассуждая по поводу цен на газ, Плявиньш отметил, что разные эксперты называли различные «красные точки», угрожающие газовым компаниям «резким сокращением спроса на их продукцию». Накануне превышение одной из таких «красных точек» — $2000 за тысячу кубометров газа — пока ни на что не повлияло, подчеркнул он.

Он назвал крайне сомнительным то, что сохранение таких цен на долгий срок позволит европейским странам придерживаться принципов энергоперехода и сокращать угольную и нефтяную генерацию в пользу дорогого газа и ненадежных возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Стоимость газовых фьючерсов в Европе 20 декабря побила исторический рекорд, поднявшись выше $2 тыс. Впоследствии цена выросла до $2300. Однако на следующий день цена фьючерсов газа на бирже ICE понизилась до $1885,2 — на 10,5% ниже расчетной цены вторника — $2106,2.

21 декабря стало известно о приостановке транзита газа по трубопроводу Ямал–Европа в Германию на фоне отказа «Газпрома» от бронирования мощностей прокачки по магистрали. Согласно данным германского газотранспортного оператора Gascade, позже в этот же день начались реверсные поставки энергоносителя по газопроводу из Германии в Польшу. 22 декабря компания снова не стала бронировать мощности газопровода.

Как заявлял «Известиям» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, «Газпром» не стал прокачивать газ по трубопроводу из-за отсутствия заявок со стороны покупателей. При этом все обязательства по поставкам газа компания исполняет.

Проект «Северный поток – 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Строительство завершилось 10 сентября. Он протянулся от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.