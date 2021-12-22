Минздрав Турции разрешил экстренное применение вакцины от COVID-19 Turcovac

Руководитель минздрава Турции разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса Turcovac турецкого производства. Об этом в среду, 22 декабря, заявил глава ведомства Фахреттин Коджа.

«Отечественная вакцина Turcovac одобрена для экстренного применения, мы начали ее серийное производство», — цитирует министра Anadolu.

По его словам, серийное производство инактивированной вакцины уже налажено и в ближайшее время она будет широко применяться по всей стране, передает RT.

Ранее в среду стало известно, что в Израиле будут введены новые ограничения по COVID-19 — вход в магазины только по сертификату о вакцинации. Такое решение приняла правительственная комиссия страны по борьбе с коронавирусом с целью предотвращения распространения штамма «Омикрон», сообщается на сайте kp.ru.

Вход в магазины площадью более 100 кв. м будет разрешен при предъявлении «зеленого знака» (действующего сертификата о вакцинации. — Ред.) как на открытых торговых площадках, так и на закрытых и в торговых центрах, сообщается на сайте aif.ru.

В этот же день министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что в стране уверенно начинается пятая волна пандемии COVID-19 из-за распространения штамма «Омикрон».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой Омикрон.