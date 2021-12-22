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Госдума отменила обязательный техосмотр для личных автомобилей россиян

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Депутаты Госдумы РФ 22 декабря в третьем, окончательном, чтении приняли закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей.

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Законом отменяется обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются для личных целей. Проходить техосмотр они могут по желанию.

«При этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства», — сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

ТО также будет необходимо пройти при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, добавил сайт «Газета.Ru».

Ранее в этот день член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов, комментируя принятие закона, отметил, что сегодня многие автовладельцы регулярно обслуживаются в проверенных сервисах, станциях технического обслуживания. Шкуматов рассказал, что сам периодически на своем автомобиле приезжает на СТО и, перед тем как сменить масло, свечи, фильтры, машину поднимают на подъемнике, смотрят состояние всех элементов, от которых зависит безопасность водителя и других участников дорожного движения.

В ноябре правительство РФ поддержало законопроект партии «Единя Россия» об отмене обязательного техосмотра. Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 сентября заявлял, что автолюбители сами следят за собственной безопасностью. В этой связи, отмечал он, будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своего авто.

Как 9 ноября отметил в беседе с «Известиями» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал закон может помочь миллионам водителей легкового автотранспорта. По мнению эксперта, принятие закона позволит экономить семейный бюджет и время.

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