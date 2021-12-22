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«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого во взятке мэра Краснодара

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Членство в партии «Единая Россия» мэра Краснодара Андрея Алексеенко приостановлено в связи с его задержанием по подозрению в получении взятки. Об этом в среду, 22 декабря, сообщила пресс-служба краснодарского регионального отделения партии.

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Отмечается, что решение принято в соответствии с уставом партии. В пресс-службе уточнили, что это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии.

О задержании Алексеенко сообщил источник «Известий» ранее в тот же день. В мэрии Краснодара заявили, что градоначальник сотрудничает со следствием. В отношении Алексеенко возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Позже источник «Известий» указал марку ружья, которое, по версии следствия, получил мэр Краснодара в качестве взятки. Так, речь идет о спортивном двуствольном ружье Perazzi High Techs стоимостью 1,6 млн рублей, произведенном в Италии.

По версии следователей, в 2018 году он, будучи в то время первым замглавы Кубани, через посредника получил ружье стоимостью порядка 1,6 млн рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на недостатки.

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