Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Путин отметил снижение уровня безработицы в России
Общество
Онлайн-продажи ювелирных изделий в 2021 году выросли до 17%
Армия
Минобороны РФ проведет масштабные учения в Крыму и Краснодарском крае
Общество
Собянин утвердил проект строительства еще одного участка ЮВХ
Общество
Москвичей предупредили об интенсивном снегопаде к концу недели
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
В Якутии отменили QR-коды для посещения торговых центров
Общество
На ТЭЦ в Улан-Удэ подали напряжение в пробном режиме после аварии
Мир
В МИД РФ указали на ответственность Запада за миграционный кризис
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть гарантии безопасности России

Началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве в четверг, 23 декабря, началась ежегодная очная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Как правило, на данное мероприятие приглашаются более тысячи журналистов, в том числе и иностранных. Однако в этом году количество мест ограничено пятьюстами из-за распространения коронавируса в мире.

Не просто год: как Путин ответил на 68 вопросов об итогах 2020-го
В центре внимания — выплаты врачам, кризисы в СНГ, отношения с Западом и выход экономики из пандемии

Несмотря на отсутствие в этом году свободной аккредитации, на пресс-конференцию приглашены представители СМИ, признанных иноагентами, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По той же причине в 2020 году пришлось изменить формат пресс-конференции. Так, часть представителей СМИ находились вместе с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево, а другая часть общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли в Москве. Помимо журналистов задать свои вопросы главе государства могли и россияне. Таким образом, одновременно с беседой со СМИ состоялась и традиционная прямая линия президента.

В прошлом году мероприятие продлилось 4 часа 29 минут, за это время Путин ответил более чем на 60 вопросов. Пресс-конференцию главы государства в эфире телеканалов смотрели более 7,3 млн россиян, проживающих в больших городах.

Президент РФ проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008-го по май 2012 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021