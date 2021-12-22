Умер бывший замглавы МВД СССР Иван Шилов

Бывший первый заместитель главы Министерства внутренних дел СССР и председатель совета ветеранов МВД Иван Шилов умер на 92-м году жизни. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает портал «МВД Медиа».

Глава МВД России Владимир Колокольцев выразил соболезнования родным и близким умершего.

«Личный состав МВД России глубоко скорбит в связи с уходом из жизни члена коллегии МВД России, председателя российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковника внутренней службы Ивана Федоровича Шилова, который сегодня на 92-м году жизни скончался после продолжительной болезни», — приводятся его слова в публикации.

Службу в органах Шилов начал в 1948 году солдатом внутренних войск, затем занимал разные должности в системе внутренних дел. В 1983 году стал руководителем Главного управления уголовного розыска МВД СССР, после чего возглавил главное управление внутренних дел Подмосковья. С 1988 года был заместителем министра, первым замглавы МВД СССР.

Также Шилов получил звание почетного сотрудника МВД РФ. В 2002 году возглавил общественную организацию ветеранов органов внутренних дел. Как отметил Колокольцев, Шилов внес значительный вклад в сохранение традиций ведомства, исторической памяти и преемственности поколений.