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Онколог сообщила об опасных «сигналах» папиллом

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Существует несколько признаков онкозаболеваний, на которые могут указать папилломы. Об этом сообщила в интервью Пятому каналу в среду, 22 декабря, врач дерматоонколог Наталья Калакутская.

Она отметила, что доброкачественные новообразования на коже отличаются от предраковых цветом и расположением.

Специалист пояснила, что папилломы — это полиповидные мягкие образования кожи, похожие на вырост.

Она отметила, что к числу абсолютно доброкачественных образований, создающих только косметическую проблему, относятся папилломы от бесцветно-бежевого до розовато-коричневатого, находящиеся в воротниковой зоне, а также в области подмышек или паха.

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По ее словам, от совершенно безопасных полиповидных образований следует отличать предраковое состояние — карциноидный папилломатоз кожи Готтрона.

«Папилломы, которые чаще располагаются на нижних конечностях, являются высокодифференцированным плоскоклеточным раком», — пояснила она.

Помимо них встречаются и другие формы плоскоклеточного рака, который напоминает полиповидные образования, но более плотные и мокнущие, добавила врач.

Заметив изменения на теле, необходимо обратиться к дерматологу и дерматоонкологу, посоветовала она.

Специалист проведет обследование, внимательно осмотрит кожные покровы и только потом даст добро на удаление.

«Удалить можно у косметолога, дерматолога или онколога, но всегда с гистологическим исследованием», — уточнила Калакутская.

21 декабря врач Ирина Меньшикова оценила риск заболевания раком при генетической предрасположенности. По ее словам, наследственные формы онкологии составляют порядка 7% среди диагностированных онкобольных.

10 декабря врач Гэри Фрейзер из Университета Лома призвал женщин сократить потребление молока для защиты от рака груди. Он пояснил, что стимуляторы, которые содержатся в молоке, провоцируют рост и деление клеток. Такой же процесс происходит и при развитии онкологии.

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