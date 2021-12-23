Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Трансляция

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 декабря, проводит ежегодную очную пресс-конференцию в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Как правило, на данное мероприятие приглашаются более 1 тыс. журналистов, в том числе и иностранных. Однако в этом году количество мест ограничено 500 из-за распространения коронавируса в мире.

По той же причине в 2020 году пришлось изменить формат пресс-конференции. Так, часть представителей СМИ находились вместе с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево, а другая часть общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли в Москве. Помимо журналистов задать свои вопросы главе государства могли и россияне. Таким образом, одновременно с беседой со СМИ состоялась и традиционная прямая линия президента.

В прошлом году мероприятие продлилось 4 часа 29 минут, за это время Путин ответил более чем на 60 вопросов. Пресс-конференцию главы государства в эфире телеканалов смотрели более 7,3 млн россиян, проживающих в больших городах.

Президент РФ проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008-го по май 2012 года.