Инцидент с насилием к ребенку со стороны учителя проверят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи проводят проверку по факту применения учителем насилия к школьнику. До этого конфликтом занимались полицейские отдела по делам несовершеннолетних.

«Ролик, в котором преподаватель одной из школ Хабаровска применяет в отношении подростка насилие, не опасное для жизни и здоровья, попал в социальные сети 21 декабря. По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО проводится процессуальная проверка», — заявила старший помощник руководителя СУ СК Дарья Немцева.

Сотрудники управления образования мэрии заинтересовались этим случаем, отмечает ИА AmurMedia.

Как сообщалось в октябре, в Новосибирске старшеклассники на перемене сломали позвоночник восьмилетнему ребенку. Инцидент произошел в одной из школ Железнодорожного района города. По словам мамы пострадавшего школьника, ее сына избивали 20 минут. Сразу после инцидента мальчик не рассказал, что с ним произошло, лишь позже пожаловался на боль в шее, голове и тошноту. «Его били об стену, выворачивали ему руки, бросали на пол, таскали за волосы, пинали по попе, а еще затаскивали в кабинет и сильно ударили копчиком об порог», — рассказала мать школьника.