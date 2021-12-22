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Вице-президента «Ростелекома» избили в баре из-за замечания

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Вице-президента «Ростелекома» Игоря Зимина избили в баре в Москве после замечания шумной компании.

По информации «Известий», конфликт произошел в заведении на Озерковской набережной. Зимин сделал замечание группе людей, которая шумела. В ответ на слова Зимина один из мужчин повел себя агрессивно и несколько раз ударил его по лицу.

Нападавшим оказался житель Находки 1990 года рождения.

Ранее, в ночь на 21 декабря, в драке в Москве пострадал олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. Он заступился за свою гражданскую супругу — керлингистку Анну Сидорову. По ее словам, она попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять. Соловьев попытался заступиться, но словесная перепалка впоследствии переросла в драку.

После обследований у спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести. В настоящее время он находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

Задержанные за избиение Соловьева оказались студентами, приехавшими учиться в Москву из Читы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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