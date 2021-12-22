Более 550 млн рублей направят на ремонт двух шлюзов Волжской ГЭС

Два судоходных шлюза Волгоградского гидроузла отремонтируют за 564,8 млн рублей. Контракт с подрядчиком заключило ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних путей».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на контрактную документацию, специалисты ООО «Специальные сварные металлоконструкции» («ССМ») должны будут капитально отремонтировать водопроводные галереи шлюзов № 30 и № 31 Волжской ГЭС. Ожидается, что работы займут три года.

До конца 2021-го компания получит около 170 млн рублей. Остальную сумму подрядчику выплатят частями в 2022–2024 годах.

Шлюзы представляют собой две камеры (верхнюю и нижнюю. — Ред.), длина каждой из которых составляет 290 м, а ширина — 30 м. Их основная задача — пропускать суда и поддерживать напорный фронт. Подрядчику предстоит заменить гидротехнический бетон и металлоконструкции, ремонтные и основные затворы, а также привести в порядок рабочие пути и другие элементы.