Россияне чаще всего покупали литературу по саморазвитию и психологии в 2021 году

Российские читатели готовы тратить деньги на литературу по саморазвитию и психологии, молодая аудитория читает книги Young Adult, мангу и фэнтези, а цифровые форматы продолжают динамично расти. Такие данные следуют из результатов рейтинга, опубликованного ведущими операторами книжного рынка — онлайн-платформой Ozon, сервисом электронных и аудиокниг «ЛитРес», книжным сервисом по подписке MyBook и объединенной розничной сетью «Читай-город — Буквоед».

В рейтинг вошли данные за период с 1 декабря 2020-го по 30 ноября 2021 года.

Среди бестселлеров лидирует книга «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро, на втором месте — «Подсознание может все» Джона Кехо. Третье место досталось Марку Мэнсону с его книгой «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо», а за ней располагается «Тревожные люди» Фредерика Бакмана. Замыкает пятерку лидеров «Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации» Колина Типпинга.

Согласно результатам рейтинга, доля книг жанра нон-фикшен достигла 50% и выросла на 4% по сравнению с первым полугодием 2021 года. Россияне активно интересуются книгами о саморазвитии и популярной науке.

В годовой список попало сразу несколько книг жанра манга — «Naruto. Наруто. Книга 1. Наруто Удзумаки» Масаси Кисимото (17-е место), «Атака на титанов. Книга 1» Исаяма Хадзимэ (32-е место) и «Моя геройская академия. Кн.1» Кохэй Хорикоси (46-е место). В рейтинг вошли книги, адресованные юной и молодой аудитории. Романы Ли Бардуго, Норы Сакавич, Джоан Роулинг, Дианы Уинн Джонс, Нила Геймана, Дмитрия Глуховского ярко демонстрируют, что сегодня молодая аудитория активно читает книги.

При этом впервые в рейтинг попал графический роман российского автора: на 26-м месте представлен комикс «Земля Королей. Трефовый том» Федора Нечитайло, комиксиста и художника анимации из Ростова-на-Дону.

Однако детские книги в топ-50 представлены только зарубежными франшизами — книгами о Гарри Поттере и историями по анимационному сериалу «Гравити Фолз». Других детских авторов и книг в топ-50 нет.

Роман Бакмана «Тревожные люди» стал мировым бестселлером: объемы продаж книги на российском рынке превысили 45,5 млн рублей. Роман TRANSHUMANISM INC. Виктора Пелевина стал главным бестселлером среди художественных книг, написанных на русском языке: сборы книги превысили 29 млн рублей. Также в топ-3 по объему продаж вошла манга Масаси Кисимото «Naruto. Наруто. Книга 1. Наруто Удзумаки»: книга собрала более 24 млн рублей, что ярко демонстрирует, как выросла доля манга на российском книжном рынке.

Аналитики отмечают, что экранизации влияют на спрос. Так, книги, по которым вышли фильмы, мгновенно ставшие культовыми, — «Дюна» Фрэнка Герберта (одноименная картина Дени Вильнева), «Шестерка воронов» Ли Бардуго (сериал «Тень и кость» от Netflix).

На 12-м месте рейтинга оказалась работа белорусской журналистки Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Среди других авторов бестселлеров жанра нон-фикшен, написанных на русском языке, — Михаил Лабковский, Андрей Курпатов, Максим Ильяхов, Людмила Сарычева.

В уходящем году электронные и аудиокниги обеспечили 35% выручки (в 2020 году — 22%), а доля бумажных книг составила 65%.

В октябре были приведены данные «Росиндекса», согласно которым наибольшую читательскую активность сегодня демонстрируют юные россияне в возрастных группах 16–19 лет и 20–24 года. По прогнозу аналитиков, к концу 2021 года объем книжного рынка России должен составить 361 млн экземпляров и 99 млрд рублей.