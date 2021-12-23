Специалист назвала полезное для здоровья ежедневное количество шагов

Терапевт и кардиолог Лидия Ионова назвала полезное для здоровья количество шагов. Так, по ее словам, за сутки следует проходить минимум 10 тыс. шагов, за неделю же эксперт советует делать не менее 70 тыс. шагов.

«Изначально тело приспособлено к тому, чтобы ходить, двигаться и быть физически активным. Поэтому 10 тыс. шагов в день — это тот минимум физической активности, который важен для каждого человека. Бывает, удобнее измерять в неделю. 70 тыс. шагов в неделю…» — поделилась Ионова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она отметила, что поддерживать хорошую физическую форму поможет скандинавская ходьба, однако ею важно заниматься правильно.

«Скандинавская ходьба — это интенсивная ходьба. Палки должны быть правильно подобраны по высоте. При такой ходьбе мы тратим больше калорий, потому что включаем в работу мышцы рук, спины, грудные мышцы. Для здоровья скандинавская ходьба очень хороша, но когда мы ходим правильно», — рассказала Ионова.

21 декабря врач лечебной физкультуры Лариса Сорокина сообщила, что нужно учитывать время суток при занятиях спортом. По ее мнению, от этого зависит результат тренировки.

Например, кардиотренировки лучше проводить утром, таким образом человек запустит процесс жиросжигания на последующие часы.