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Москвич распылил перцовый баллончик в лицо пассажира метро

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Мужчина распылил в лицо пассажиру содержимое перцового баллончика в Московском метрополитене. Полиция задержала его и завела против него уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.

Мужчина решил распылить едкое вещество прямо в глаза прохожему накануне вечером в переходе на станции метро «Фонвизинская». Пострадал 24-летний житель Москвы.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, что пассажир шел с баллончиком в руке, а потом распылил его на человека, идущего в другую сторону. Тот остановился и закрыл лицо руками.

Подозреваемого в нападении 31-летнего гражданина, приехавший из Тамбова, задержали и возбудили против него уголовное дело, сообщает телеканал «360».

На допросе в отделе полиции задержанный рассказал, что у его поступка не было конкретной цели, но он якобы почувствовал угрозу. При этом мужчина сказал, что раскаялся в содеянном.

Ранее, 9 декабря, уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору») возбудили после нападения трех хулиганов на человека в подземном переходе рядом со станцией метро «Комсомольская» в Москве 5 декабря.

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