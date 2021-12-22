В Кремле отреагировали на присвоение парку в Турции имени Дудаева

В Кремле выразили сожаление по поводу решения властей Турции назвать парк в одном из регионов именем бывшего лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Об этом в среду, 22 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва довела до Анкары данную точку зрения по дипломатическим каналам.

Представитель Кремля также пояснил, что реакция главы Чечни Рамзана Кадырова на данную новость эмоциональна, однако объяснима.

«Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн — несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России», — отметил Песков, напомнив, что одним из таких террористов был Дудаев.

Имя Дудаева в середине декабря присвоили парку в городе Корфез на северо-западе Турции. Дудаев возглавлял вооруженное сопротивление после ввода в Чечню федеральных войск РФ в 1994 году. Террорист был убит 21 апреля 1996 года.

В свою очередь Кадыров раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за открытие парка имени Дудаева. Анкаре пригрозили «зеркальными» мерами в ответ на такие действия.