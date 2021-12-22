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Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе

СМИ: ВСУ впервые провели стрельбы из американских комплексов Javelin в Донбассе
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Украинские военные впервые провели стрельбы в Донбассе американскими противотанковыми комплексами Javelin. Об этом 22 декабря сообщил украинский телеканал «Дом».

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По данным журналистов, стрельбы прошли на полигоне, а не в боевых условиях. Кроме того, утверждается, что в настоящее время на вооружении Киева есть почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к ним. Их могут в случае необходимости применить на Донбассе.

«Все расчеты, которые работают с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задачи», — сообщил командующий Операции объединенных сил Александр Павлюк.

В декабре украинский генеральный штаб засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в ходе военных операций на юго-востоке Украины.

О первом применении ПТРК Javelin в Донбассе 21 ноября сообщил руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Установки вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), заверил он.

28 октября член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра отметил, что информация об использовании Киевом беспилотников говорит об отсутствии у Украины заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. Берлину стоит рассматривать это действие как сигнал тревоги для собственной готовности к военной обороне, отметил политик.

В том же месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США, ФРГ и Францию прекратить милитаризацию Украины. По ее словам, непрекращающиеся поставки вооружений западными странами укрепляют мнение Киева, согласно которому разрешения конфликта в Донбассе можно достичь при помощи применения силы.

По ее словам, с 2014 года, когда в Киеве произошел госпереворот, Вашингтон оказал военную поддержку Киеву на $2,5 млрд. Только в текущем году США выделили $400 млн. На 2022 год на поставки вооружений Украине Вашингтон предусмотрел $300 млн.

Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что информация о применении этих беспилотников в Донбассе должна заставить задуматься всех тех, кто вооружает Киев.

12 октября глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что Киев никогда не соблюдал режим прекращения огня. Этот режим существует лишь на бумаге и в реальности не продержался и двух недель, добавил он.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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