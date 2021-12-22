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Благодаря системе распознавания лиц в Москве задержали около 7 тыс. разыскиваемых граждан

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После внедрения системы видеонаблюдения в городе значительно снизилась преступность и дорожный травматизм. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства в Мосгордуме.

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По его словам, большинство преступлений в Москве удалось раскрыть с помощью системы распознавания лиц.

«Благодаря этой системе количество преступлений снизилось в разы. В Москве задержано около 7 тыс. граждан, которые находились в уголовном розыске. Число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж — в 13 раз, хищений автомобилей — в девять раз, погибших в ДТП — в два раза. Каждый преступник, который приезжает в Москву и собирается вершить противоправные действия, должен знать, что его распознают и найдут», — заявил Собянин.

В презентации мэра отмечается, что за безопасностью на улицах, во дворах и подъездах жилых домов следят свыше 205 тыс. камер. Кроме того, видеонаблюдение беспрерывно ведется в общественном транспорте. В дальнейшем в Москве получат развитие технологии искусственного интеллекта и распознавания речи.

К концу года отчет о состоянии преступности представили в МВД. Согласно краткой характеристике состояния преступности за текущий год оперативная обстановка в стране остается стабильной. По сравнению с 11 месяцами прошлого года общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 2%. Сохраняется тенденция к уменьшению числа криминальных деяний против личности. В частности, зарегистрировано на 5,7% меньше убийств и покушений на убийство, на 10,8% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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