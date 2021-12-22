Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ФРГ объявили о скором начале пятой волны COVID-19 из-за «Омикрона»
Пресс-релизы
Каждый второй россиянин после повышения квалификации в 2021 году устроился на работу
Общество
В Москве продолжат действовать меры поддержки предприятий и граждан
Экономика
Польша обвинила «Газпром» в давлении на Евросоюз из-за СП-2
Общество
«Оранжевый» уровень опасности продлили в Московском регионе до пятницы
Мир
РФ, Иран и Турция назвали нарушением действия Израиля в Сирии
Авто
Минфин предложил увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО
Общество
Собянин анонсировал бесплатный проезд для обоих родителей в многодетных семьях
Общество
Собянин анонсировал строительство в Москве не менее 50 станций метро
Мир
В Израиле введут новые антиковидные ограничения

500 городских молодежных форумов состоялось в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перезапуск российского общества «Знание» в 2021 году позволил общественной некоммерческой организации значительно расширить деятельность и аудиторию. Поэтому один из ключевых федеральных просветительских проектов — «Умный маршрут» — за период с мая по декабрь охватил 200 городов в 80 регионах страны. Для старшеклассников и студентов было организовано свыше 500 просветительских форумов, посвященных таким актуальным темам современности, как наука и искусство, карьера и предпринимательство, лидерство и soft skills, финансовая грамотность и основы информационной безопасности, правовая культура и запуск стартапов.

Городские форумы просветительского проекта «Умный маршрут» призваны помочь активной молодежи правильно выбрать жизненный и профессиональный путь, в них может бесплатно участвовать любой желающий. Самые важные выступления экспертов транслируются онлайн и сохраняются в «Библиотеке знаний» на сайте общества «Знание», а также «ВКонтакте».

В этом году проект охватил практически всю территорию России. Среди самых крупных форумов — «PRO Будущее» в Вологде и Ставрополе, «Искусство: вчера, сегодня, завтра» в Краснодаре, «Анатомия маркетинга» в Санкт-Петербурге, «Импульс Знания» в Саранске, форум о лидерстве и soft skills во Владивостоке для волонтеров в области образования.

Молодежные форумы в Хабаровске, Тамбове и Липецке были посвящены научным достижениям. Бизнес и менеджмент обсуждали в Таганроге, а в Чебоксарах — здоровье и спорт. В Кемерове состоялся форум для предпринимателей «Бизнес Знание», организованный совместно с Минэкономразвития России, где эксперты делились опытом, как начать свое дело, где искать клиентов, каких ошибок избегать. И это далеко не полный перечень направлений, раскрытых на дискуссионных площадках по всей стране.

«C момента перезагрузки общества «Знание» в рамках «Умного маршрута» было организовано более 11 тыс. выступлений лекторов. Мы увидели, что современная молодежь любознательная, активная и открытая всему новому. Новый формат лекций, где можно быть не просто слушателем, но и участником диалога — в неформальной обстановке общаться с лекторами и задавать им вопросы, — востребован. В них приняли участие более 100 тыс. старшеклассников и студентов, — отметил Максим Древаль, генеральный директор российского общества «Знание». — Мы ежедневно получаем обратную связь от участников по темам, которые интересны, по лекторам, которых ребята хотят видеть в своих городах. Постараемся учесть все пожелания и в следующем году расширим географию проекта, дотянувшись до самых малонаселенных и отдаленных пунктов, чтобы у каждого без исключения была возможность присоединиться к проекту».

На площадках в разных городах выступили ведущие специалисты из разных отраслей, деятели науки и искусства, авторитетные политики, спортсмены и предприниматели в общей сложности 3500 экспертов, в том числе 400 известных медийных персон. К примеру, в Ставрополе журналист, телеведущий, политконсультант Анатолий Вассерман рассказал, какого будущего ждать через 50 лет. Хедлайнер в Вологде, один из самых известных маркетеров России Игорь Манн дал студентам советы, как стать номером один в своем деле.

Телеведущая Екатерина Андреева выступила в Саранске и раскрыла значение реперных точек, которые ставят человека перед выбором в карьере и личной жизни. Хедлайнер форума «Грамотность, которой нас учит жизнь» в Астрахани Павел Курьянов (известный как Пашу), продюсер, сооснователь и гендиректор музыкального лейбла Black Star, на примере шоу-бизнеса показал взаимосвязь правовой и финансовой грамотности.

Комфортные, хорошо оснащенные площадки для форумов предоставили более 200 партнеров российского общества «Знание» и 40 партнерских вузов в разных регионах страны. Форумы для молодежи «Знание ВРаботе» по развитию карьерной траектории студентов и выпускников поддержали более 50 компаний в Майкопе, Севастополе, Владивостоке, Тюмени, Петрозаводске.

В 2022 году российское общество «Знание» продолжит проводить форумы, где молодежь сможет пополнить багаж теоретических и практических знаний, необходимых в современном мире для профессиональной и личностной самореализации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021