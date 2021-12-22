Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ФРГ объявили о скором начале пятой волны COVID-19 из-за «Омикрона»
Пресс-релизы
Каждый второй россиянин после повышения квалификации в 2021 году устроился на работу
Общество
В Москве продолжат действовать меры поддержки предприятий и граждан
Экономика
Польша обвинила «Газпром» в давлении на Евросоюз из-за СП-2
Общество
«Оранжевый» уровень опасности продлили в Московском регионе до пятницы
Мир
РФ, Иран и Турция назвали нарушением действия Израиля в Сирии
Авто
Минфин предложил увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО
Общество
Собянин анонсировал бесплатный проезд для обоих родителей в многодетных семьях
Общество
Собянин анонсировал строительство в Москве не менее 50 станций метро
Мир
В Израиле введут новые антиковидные ограничения
Сюжет:

В ФРГ объявили о скором начале пятой волны COVID-19 из-за «Омикрона»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Германии уверенно начинается пятая волна пандемии COVID-19 из-за распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщил в среду, 22 декабря, на брифинге в Берлине министр здравоохранения страны Карл Лаутербах.

«Мы должны уверенно рассчитывать сейчас на пятую волну, в Германии уже насчитывается сколько случаев «Омикрона», <…> мы должны исходить из того, что Германия уже не сможет избежать волны, вызванной «Омикроном», она придет», — отметил Лаутербах.

Шаг в право: зачем вакцинацию от COVID-19 включили в календарь прививок
Связан ли приказ Минздрава с обязательной иммунизацией

Вместе с тем он заверил, что власти ФРГ интенсивно готовятся к пятой волне.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране возможна пятая волна пандемии коронавируса из-за стремительного распространения «Омикрона». По его словам, из-за «Омикрона» нет возможности проводить крупные мероприятия со зрителями на трибунах.

При этом Великобритания с 20 декабря классифицируется правительством Германии как зона распространения мутаций коронавируса, что означает ограничения на въезд в ФРГ. Теперь каждый прибывший в ФРГ из Соединенного Королевства, независимо от того, переболел он или привит, в обязательном порядке отправится на 14-дневный карантин.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021