В ФРГ объявили о скором начале пятой волны COVID-19 из-за «Омикрона»

В Германии уверенно начинается пятая волна пандемии COVID-19 из-за распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщил в среду, 22 декабря, на брифинге в Берлине министр здравоохранения страны Карл Лаутербах.

«Мы должны уверенно рассчитывать сейчас на пятую волну, в Германии уже насчитывается сколько случаев «Омикрона», <…> мы должны исходить из того, что Германия уже не сможет избежать волны, вызванной «Омикроном», она придет», — отметил Лаутербах.

Вместе с тем он заверил, что власти ФРГ интенсивно готовятся к пятой волне.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране возможна пятая волна пандемии коронавируса из-за стремительного распространения «Омикрона». По его словам, из-за «Омикрона» нет возможности проводить крупные мероприятия со зрителями на трибунах.

При этом Великобритания с 20 декабря классифицируется правительством Германии как зона распространения мутаций коронавируса, что означает ограничения на въезд в ФРГ. Теперь каждый прибывший в ФРГ из Соединенного Королевства, независимо от того, переболел он или привит, в обязательном порядке отправится на 14-дневный карантин.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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