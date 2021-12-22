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В Кремле ответили на обвинения США в нарушении Россией норм ВТО

Песков: Россия не согласна с обвинениями США о нарушении правил ВТО
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Кремль не согласен с обвинениями со стороны США о том, что импортозамещением Россия нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Что касается ВТО, то мы не согласны с такой точкой зрения. Россия ничего не нарушает в этой области», — приводит его слова «Газета.Ru».

Так представитель Кремля прокомментировал заявление офиса торгового представителя США (USTR), который накануне упрекнул РФ в якобы расширении государственного контроля над экономикой. Власти Соединенных Штатов выразили обеспокоенность тем, что «Россия продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства».

22 декабря зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что подобные заявления со стороны США являются верхом лицемерия. Он указал на то, что РФ защищает свои национальные интересы, а о нарушениях не может быть и речи.

По словам Абрамова, именно США первыми ввели санкции и нарушили нормы ВТО. Вашингтон как обычно перекладывает с больной головы на здоровую, отметил зампред.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь указала на то, что если кто-то и нарушал нормы Всемирной торговой организации, то это сами США и Евросоюз. Она добавила, что РФ ответила так, как ответила, для того чтобы «привести всех в чувство».

19 ноября сообщалось, что Евросоюз оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения. 26 июля ЕС подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению альянса, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне 2021-го во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, а ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.

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