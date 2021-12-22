«ЕР» приостановила членство в партии подследственного мэра Краснодара

«Единая Россия» («ЕР») приостановила членство в партии задержанного по подозрению в получении взятки мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба краснодарского регионального отделения «ЕР».

«Президиум регионального политсовета приостановил членство в «Единой России» мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Решение принято в соответствии с уставом партии 22 декабря», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии.

О задержании Алексеенко сообщил источник «Известий» ранее в тот же день. В мэрии Краснодара заявили, что градоначальник сотрудничает со следствием. В отношении Алексеенко возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следователей, в 2018 году он, будучи в то время первым замглавы Кубани, через посредника получил ружье стоимостью порядка 1,6 млн рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на недостатки.