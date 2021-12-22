Мать погибшего в Большом театре артиста написала письмо Путину

Светлана Кулеш, мать погибшего в Большом театре артиста Евгения Кулеша, написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в расследовании гибели ее сына. Об этом 22 декабря сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, ранее комиссия заявила, что 37-летний артист якобы сам виноват в случившейся трагедии.

Мать не согласилась с такими выводами и попросила у президента России помощи в расследовании гибели единственного сына.

По ее мнению, ее сын погиб в результате халатности руководства театра, которое не обеспечило безопасность артистам во время их выступления на сцене.

«Сейчас, чтобы снять с себя всякую ответственность за случившееся, эти люди обвиняют во всем Женю. Они говорят, что он сам виноват, что он был пьян и поэтому сам попал под декорацию. Это неправда!» — подчеркнула она.

Кроме того, Кулеш добавила, что виделась с сыном перед спектаклем. «Если он был пьян, как его могли допустить к работе?» — недоумевает она.

Артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб 9 октября на сцене во время смены декорации в опере «Садко». В правоохранительных органах сообщили, что погибший из-за шума не услышал, что ему пора было отбегать от декорации, которая стремительно опускалась на сцену.