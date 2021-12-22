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В Москве продолжат действовать меры поддержки предприятий и граждан

Собянин: в Москве продолжат действовать меры поддержки предприятий и граждан
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В Москве продолжат действовать программы поддержки предприятий и граждан, введенные из-за пандемии COVID-19. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

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Он отметил, что за девять месяцев 2021 года в столице зафиксировали рост инвестиций в 21,9%.

«Столкнувшись с ковидным кризисом, мы ответили на него ростом инвестиций в развитие инфраструктуры, а также адресной поддержкой бизнеса и горожан. В результате экономика города не свалилась в депрессию и застой. Спад продолжался всего несколько месяцев», — отметил Собянин.

Кроме того, отмечается рост производства в обрабатывающих отраслях в 23,4%, рост оборота в торговле составил 11,8%, а безработица вернулась на естественный уровень, сократившись в шесть раз по сравнению с максимумами прошлого года, подчеркнул мэр, добавив, что на поддержку предприятий были потрачены сотни миллиардов рублей.

Кроме того, в ходе отчета мэр отметил, что в бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение расходов социальной направленности более чем на 9%.

«Бюджет Москвы устойчивый, сбалансированный. И это позволяет нам, не снижая темпов, продолжать реализацию программы развития города и повышения качества жизни москвичей», — заявил Собянин.

Мэр также сообщил, что в ближайшие годы в Москве планируют открыть 50–60 станций метро и три новые ветки метрополитена. Кроме того, по его словам, в 2023–2024 годах планируется открыть оставшиеся два Московских центральных диаметра.

Ранее, 16 декабря, мэр столицы рассказал, что в этом году около 50 тыс. предприятий получили помощь властей города в рамках программы, которая направлена на поддержку московского бизнеса в условиях распространения коронавируса. Всего в компаниях, которым были предоставлены меры поддержки, трудится порядка 800 тыс. человек, уточнил он.

Экономика Москвы выдержала удар в период пандемии — были выполнены все социальные обязательства перед горожанами, заключил Собянин.

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