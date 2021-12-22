В Берлине выставили на продажу редкий «УАЗ Хантер» за 3 млн рублей
В Берлине 22 декабря выставили на продажу российский внедорожник «УАЗ Хантер» в версии для тяжелого бездорожья. Машина получила название Jungle Edition.
Автомобиль оснащен силовым бампером, экспедиционным багажником на крыше, шноркелем и лебедкой. Кроме того, машина получила внедорожные шины, а также расширители арок.
Внедорожник оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 135 л. с., пятиступенчатой механической коробкой передач и системой подключаемого полного привода.
За спецверсию «УАЗ Хантер» с пробегом в 1050 км продавец планирует выручить €37 999 (3 млн рублей).
12 июля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод опубликовал фото автомобиля «УАЗ», который превратили в автодом.
В компании рассказали, что кемпер предназначается для клиентов из Европы, где такие машины пользуются особой популярностью.