Путин рассказал о вынужденных мерах поддержки экономики

Для поддержки экономики России был принят ряд мер, связанный «с накачкой деньгами». Об этом в среду, 22 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком.

«Мы вынуждены были тоже принять ряд мер связанных с небольшой накачкой, но что делать. Но мы делали это гораздо более осмотрительно», — сказал он в ответ на слова Репика о том, что ряд зарубежных стран ведут себя не очень ответственно, печатая деньги и вбрасывая их в экономику.

17 декабря Путин отметил, что экономика России уже в середине текущего года восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества.

По словам главы государства, после быстрого восстановления экономики РФ нужен быстрый и качественный рост.

7 декабря российски лидер заявил, что экономическая динамика России в целом позитивная. Он пояснил, что по итогам десяти месяцев текущего года ВВП вырос на 4,6%.

18 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что объем экономики РФ превысил докризисный уровень. Так, за восемь месяцев текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%. Кроме того, по словам председателя правительства, быстрыми темпами снижается безработица в стране.

13 октября Путин заявил, что по итогам 2021 года Россия может выйти на рекордный рост ВВП. По его словам, вся экономика РФ «работает ритмично».