Слушания по делу о крушении рейса MH17 приостановлены до 7 марта

Судебные слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины приостановлены до 7 марта. Об этом сообщил в среду, 22 декабря, председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

В понедельник в Нидерландах приступили к оглашению обвинения по данному делу, по которому проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Суд 20 декабря отклонил запрос защиты предоставить документы о свидетеле, заявлявшем, что самолет не мог быть сбит ЗРК «Бук».

«Мы приостанавливаем слушания по делам всех четверых обвиняемых — Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко — до 7 марта, 10:00 [по местному времени, 08:00 мск]», — отметил судья после оглашения прокуратурой обвинительного заключения.

Он также уточнил, что на заседаниях в марте слово будет предоставлено защите единственного подсудимого, чьи интересы в суде представляют адвокаты, — Пулатова.

Стинхейс добавил, что на выступление защиты в марте зарезервировано 12 дней. Вместе с тем пока неизвестно, сколько дней понадобится защите.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT обратил внимание на то, что процесс по этому делу проходит под двойными стандартами.

«Там много очень вопросов. И никто не просит американцев показать данные со спутников, которые, как они заявили, неопровержимо доказывают правоту следствия. Следствие просто записало, что американская сторона обладает такими спутниковыми снимками, и этого утверждения для следствия достаточно», — подчеркнул министр.

Вместе с тем прокуратура Нидерландов запросила сроки для Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко — пожизненно.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию, поскольку предполагают, что от России якобы в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

При этом нидерландский прокурор Тейс Бергер отмечал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.

В ноябре 2020 года суд в Нидерландах отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий крушения Boeing. 3 февраля того же года четырем фигурантам по делу рейса МН17 было предъявлено обвинение.

В том же месяце Генпрокуратура РФ заявила, что переданный Нидерландам внушительный объем данных по делу МН17 был проигнорирован следственной группой, что говорит о предвзятом отношении к России. Представители ведомства отметили, что отказ Нидерландов в передаче материалов не может быть обжалован.