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На Украине предрекли негативную реакцию в случае выполнения Минских соглашений

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Украинцы могут негативно воспринять выполнение Киевом Минских соглашений. Такое мнение 22 декабря выразил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

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По его мнению, наделение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) автономией, как требуют того Минские соглашения, превратит страну в асимметричную федерацию. Тука отметил, что в таком случае эти регионы смогут, в частности, блокировать внешнеполитические решения Киева.

«У нас об этом очень мало кто рассказывает, кто понимает. А всё это называется выполнить Минские договоренности. И они считают, что эта асимметричная федерация — и есть особый статус», — сказал экс-замминистра в эфире интернет-канала «Апостроф».

Тука добавил, что выполнение договоренностей вызовет массовые беспорядки, а он сам «пойдет и жечь, и стрелять».

17 декабря посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Россия выразила желание, чтобы Соединенные Штаты простимулировали Украину к выполнению Минских соглашений.

Он также указал на то, что многие американские эксперты уже ясно дали понять, что Киев открыто саботирует договоренности, воздерживаясь от прямого диалога с Донецком и Луганском.

15 декабря источник «Известий» сообщил, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак условились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений.

7 декабря на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждалась внутриукраинская проблематика. Как отметили в Кремле, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

2 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе. По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств.

22 ноября Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения и следовать достигнутым в нормандском формате договоренностям по вопросу Донбасса. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных Минским комплексом мер вооружений.

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.

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