На Украине предрекли негативную реакцию в случае выполнения Минских соглашений
Украинцы могут негативно воспринять выполнение Киевом Минских соглашений. Такое мнение 22 декабря выразил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
По его мнению, наделение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) автономией, как требуют того Минские соглашения, превратит страну в асимметричную федерацию. Тука отметил, что в таком случае эти регионы смогут, в частности, блокировать внешнеполитические решения Киева.
«У нас об этом очень мало кто рассказывает, кто понимает. А всё это называется выполнить Минские договоренности. И они считают, что эта асимметричная федерация — и есть особый статус», — сказал экс-замминистра в эфире интернет-канала «Апостроф».
Тука добавил, что выполнение договоренностей вызовет массовые беспорядки, а он сам «пойдет и жечь, и стрелять».
17 декабря посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Россия выразила желание, чтобы Соединенные Штаты простимулировали Украину к выполнению Минских соглашений.
Он также указал на то, что многие американские эксперты уже ясно дали понять, что Киев открыто саботирует договоренности, воздерживаясь от прямого диалога с Донецком и Луганском.
15 декабря источник «Известий» сообщил, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак условились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений.
7 декабря на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждалась внутриукраинская проблематика. Как отметили в Кремле, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».
2 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе. По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств.
22 ноября Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения и следовать достигнутым в нормандском формате договоренностям по вопросу Донбасса. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных Минским комплексом мер вооружений.
Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.