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Собянин указал на снижение преступности благодаря системам видеонаблюдения

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Внедрение системы видеонаблюдения в Москве позволило существенно снизить показатели преступности и дорожного травматизма. На это указал мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства перед Мосгордумой.

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«Благодаря внедрению системы видеонаблюдения мы добились радикального снижения преступности и дорожного травматизма. Число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж — в 13 раз, хищений автомобилей — в девять раз, погибших в ДТП — в два раза», — заявил он.

В дальнейшем в Москве развитие получат технологии искусственного интеллекта и распознавания речи, добавил градоначальник.

Также в ходе выступления Собянин сообщил, что в ближайшие годы в столице планируется открыть 50–60 станций метро и три новые ветки метрополитена. Так, в 2023–2024 годах планируется открыть оставшиеся два Московских центральных диаметра.

В июле в МВД России сообщили, что сотрудники полиции Москвы с начала 2021 года на основании записей дорожных камер выписали водителям только за непристегнутый ремень безопасности 52,6 тыс. штрафов. Также не остались без наказания и любители поговорить за рулем по телефону: по данному виду нарушений было выписано 3,4 тыс. постановлений.

В ведомстве уточнили, что сотрудники ГИБДД также следят за соблюдением водителями установленного скоростного режима с помощью мобильных компьютеров — аппаратно-программных комплексов «Барс». Они позволяют выявлять нарушителей в режиме реального времени.

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