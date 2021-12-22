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Польша обвинила «Газпром» в давлении на Евросоюз из-за СП-2

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«Газпром» давит на Германию и Еврокомиссию (ЕК) в вопросе запуска газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил в эфире Польского радио уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Цена газа в Европе опустилась ниже $2000 за тысячу кубометров

«Россияне ограничили поставки газа получателям в Западной Европе. Они ограничили выполнение долгосрочных контрактов до минимального уровня и не отправляют газ, который необходим потребителям в Европе, сверх минимальных контрактных поставок, что спровоцировало экстремальный, резкий рост цен на это сырье», — сказал он.

Наимский отметил, что эти ограничения якобы являются «формой давления» на ФРГ и ЕК. Таким образом, российская сторона добивается согласия на запуск «Северного потока – 2».

Стоимость газовых фьючерсов в Европе накануне сначала превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м. впервые с 6 октября, а потом побила исторический рекорд, поднявшись выше $2 тыс. Впоследствии цена выросла до $2300. Однако 22 декабря цена фьючерсов газа на бирже понизилась до $1885,2 — на 10,5% ниже расчетной цены вторника — $2106,2.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», заявила «Известиям», что на торгах газ для Европы должен стоить на 10–15% ниже сегодняшних отметок. «Планомерное снижение цен» на энергоноситель она спрогнозировала «не раньше конца февраля – начала марта», когда спрос на топливо начнет сокращаться из-за потепления.

«Северный поток – 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Строительство завершилось 10 сентября. Он протянулся от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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