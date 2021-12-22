Собянин рассказал о поддержке предприятий в Москве во время пандемии

Сотни миллиардов рублей были потрачены в Москве на поддержку предприятий в связи с пандемией коронавируса. Об этом 22 декабря заявил мэр города Сергей Собянин.

«По итогам девяти месяцев 2021 года рост инвестиций составил 21,9%, рост производства в обрабатывающих отраслях — 23,4%, рост оборота в торговле — 11,8%. А безработица вернулась на естественный уровень, сократившись в шесть раз по сравнению с максимумами прошлого года. На поддержку предприятий были потрачены сотни миллиардов рублей, антикризисные программы будут действовать и в дальнейшем», — сообщил он в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы в Мосгордуме.

Московский бизнес «не окажется крайним» в ситуации с пандемией, заверил градоначальник.

«На мой взгляд, мы нашли крайне сложный, но в то же время оптимальный баланс между ограничительными мерами для защиты здоровья людей и сохранением возможностей для нормального функционирования экономики. Правительство города вводит ограничения только тогда, когда это абсолютно необходимо. И отменяет сразу же, как только заболеваемость идет на спад. Московский бизнес может быть уверен в том, что не окажется крайним в нынешней сложной ситуации», — сказал Собянин.

Кроме того, в ходе отчета мэр отметил, что в бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение расходов социальной направленности более чем на 9%. Кроме того, по его словам, заложены средства для индексации заработной платы работников бюджетной сферы и социальных выплат.

Также Собянин заявил, что система здравоохранения Москвы доказала способность к долгосрочному противостоянию пандемии. Он подчеркнул, что без медпомощи не остался ни один заболевший житель города, при этом в столице сохранили обычную экстренную и плановую помощь.

Мэр также сообщил, что в ближайшие годы в Москве планируют открыть 50–60 станций метро и три новые ветки метрополитена. Кроме того, по его словам, в 2023–2024 годах планируется открыть оставшиеся два Московских центральных диаметра.

Кроме того, градоначальник анонсировал введение бесплатного проезда в общественном транспорте для обоих родителей в многодетных семьях. Соответствующий закон вступит в силу 1 января 2022 года.