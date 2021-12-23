Банковский сектор традиционно был лидером внедрения передовых технологий в России и даже получил признание на мировом уровне, попав в топ-10 рейтинга Deloitte по цифровизации отрасли. Однако такое достижение недостаточно объективно характеризует индустрию, в которой существует цифровой разрыв между несколькими чемпионами digital-трансформации и остальным рынком.

В России происходит укрупнение банковского сектора. По данным Банки.ру, 100 крупнейших кредитных организаций контролируют более 97% рынка. Активно наращивают свою долю те, кто прямо или косвенно остаются под контролем государства. Им могут составлять конкуренцию только крупные частные и иностранные банки, которые вовлекают государственные финансовые учреждения в технологическую гонку.

Малые и средние — теряют интерес к развитию из-за неспособности сформировать конкурентное преимущество. На этом фоне резко уменьшается количество игроков в нише. Так, по данным ЦБ, только за первое полугодие 2021-го с рынка ушло 20 организаций. В целом, ожидается, что индустрия потеряет от 30 до 40 участников за год. Аналитики НРА связывают это, в первую очередь, с сокращением прибыльности банковского бизнеса. Они также отметили, что уже сейчас около четверти организаций убыточны.

Банковский сектор проходит период неизбежной digital-трансформации. Клиенты все чаще пользуются онлайн-решениями: банк «Открытие» выяснил, что за два года (с 2018-го по 2020-ый) в два раза больше россиян стали выполнять банковские операции через мобильное приложение. Новый виток развития задала и пандемия, ускорившая принятие цифрового клиентского обслуживания.

Лидерами рейтинга цифровизации банков «Сколково» традиционно становятся крупнейшие игроки: ВТБ, Сбер, Тинькофф и т.д. Пока они создают собственные цифровые решения для мобильного приложения с учетом всех особенностей бизнес-модели, средние банки становятся потенциальными потребителями готовых продуктов. Они могут использовать два вида решений:

Low-code — решение, которое можно модифицировать под нужды бизнеса с минимальной технической вовлеченностью

White-label — универсальный софт с набором базовых функций, разработанный поставщиком.

Банки, которые не хотят содержать собственный ИТ-отдел, часто используют подобные модели при интеграции различных цифровых систем, например, CRM. Однако у такого подхода есть несколько недостатков, которые могут негативно сказаться на эффективности и прибыли.

Во-первых, это ограниченный функционал. Очень часто при покупке готовых решений бизнесу приходится мириться с урезанными функциями. Как правило, white-label продукты предлагают лишь стандартные опции, которые не полностью покрывают нужды аудитории, а значит не дают конкурентное преимущество на рынке.

Во-вторых, относительно дешевый софт требует доработки. Таким образом, чтобы запустить качественный мобильный банкинг, потребуется инвестировать деньги и время в качество продукта.

В-третьих, зависимость от поставщика решения. Клиент сильно ограничен возможностями и ресурсами компании, предоставляющей продукт, что влияет на скорость ввода нового функционала и новых продуктов клиентом.

Анализ ситуации на рынке приводит к следующему выводу: средние банки стараются догнать гигантов по уровню цифровизации, но уступают им в конкурентной борьбе из-за нехватки ресурсов на качественный мобильный банк. Встает логичный вопрос: как создать функциональное приложение и при этом не уйти в долги?

Уверен, что первое, на чем необходимо сфокусироваться — это качество предоставления базовых услуг: при работе с картами, счетами, переводами или эквайрингом. Однако не менее важная задача — развить клиентское взаимодействие. Не все осознают, что в пост-карантинном мире к «цифровым пользователям» относится не только молодое поколение. По данным американского инвестиционного банка Chase, люди в возрасте 50+ лет составляют половину активных клиентов онлайн-банкинга.

Для того, чтобы удержать их и привлечь новую аудиторию, важно предоставить достойный пользовательский опыт. Стабильная работа и удобные интерфейсы — параметры, которые собирают большинство позитивных отзывов. А значит им следует уделить особое внимание. Секрет успеха не только в функциональности и устойчивой работе цифровых решений, но и в правильном позиционировании, соответствующем спросу.

Автор — руководитель направления Digital Т1 Консалтинг

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