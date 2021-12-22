СК опубликовал видео с задержанным мэром Краснодара

Следственный комитет (СК) России 22 декабря опубликовал видео с задержанным за получение взятки в особо крупном размере мэром Краснодара Андреем Алексеенко.

На видео следователь объясняет задержанному, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

О задержании Алексеенко, назначенного на пост градоначальника в ноябре текущего года, стало известно ранее в этот день. В мэрии Краснодара уточнили, что мэр сотрудничает со следствием.

По данным СК, Алексеенко в 2018 году через посредника получил взятку в виде ружья стоимостью около 1,6 млн рублей. Взятка была передана в обмен на беспрепятственную выдачу заключения о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара нормам, несмотря на наличие ряда недостатков.

По данному факту возбуждено уголовное дело.