В Курганской области произошла драка с участием жены начальника отдела МВД, которая приревновала мужа к предполагаемой любовнице. Обе женщины — сотрудницы полиции. Об этом 22 декабря сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел днем 20 декабря.

Женщина нанесла несколько ударов предполагаемой любовнице по голове.

Отмечается, что в результате инцидента пострадала и еще одна сотрудница, которая получила два удара по голове.

После этого напавшая облила краской входную дверь кабинета предполагаемой любовницы.

В начале сентября 2020 года в Сети появилось видео, на котором начальник отдела полиции в Казани открыл стрельбу из винтовки по своим подчиненным за плохие показатели работы.

В итоге он ранил троих полицейских — двух мужчин и одну женщину.