Дзюба заявил о готовности помириться с Карпиным ради выступления в сборной РФ

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради выступления за национальную команду.

«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковерных игр. Потому что, когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», — заявил футболист в интервью YouTube-каналу «Больше спорта», опубликованном 22 декабря.

В июле Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России по футболу. На отборочные матчи чемпионата мира – 2022 Дзюбу несколько раз не заявляли. В сентябре спортсмен всё же получил приглашение в сборную, но отказался от него, заявив о том, что находится не в лучшей физической форме.

9 ноября тренер отметил, что у него больше нет надежды на Дзюбу. Он подчеркнул, что не было ни одного тренера в штабе, который высказался бы за вызов Дзюбы на матчи.

Ранее, 19 сентября, тренер сообщил, что у него с Дзюбой действительно есть конфликт, но это никак не влияет на вызов или не вызов футболиста в сборную. Всё будет зависеть от спортивной формы игрока, отмечал он.

По данным журналистов, конфликт начался еще в 2009 году в «Спартаке» с легенды, согласно которой Дзюба якобы украл в раздевалке деньги у одноклубника Владимира Быстрова. Подтверждения эта история не нашла, однако форварда оперативно отправили в аренду в «Томь».

Будучи гендиректором «Спартака» в то время, Карпин подчеркивал, что игрок ушел из-за конфликта с командой, а не с клубом. Дзюба, в свою очередь, затаил обиду, пишет сайт «Спорт-Экспресс».