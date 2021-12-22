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Дзюба заявил о готовности помириться с Карпиным ради выступления в сборной РФ

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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради выступления за национальную команду.

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«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковерных игр. Потому что, когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», — заявил футболист в интервью YouTube-каналу «Больше спорта», опубликованном 22 декабря.

В июле Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России по футболу. На отборочные матчи чемпионата мира – 2022 Дзюбу несколько раз не заявляли. В сентябре спортсмен всё же получил приглашение в сборную, но отказался от него, заявив о том, что находится не в лучшей физической форме.

9 ноября тренер отметил, что у него больше нет надежды на Дзюбу. Он подчеркнул, что не было ни одного тренера в штабе, который высказался бы за вызов Дзюбы на матчи.

Ранее, 19 сентября, тренер сообщил, что у него с Дзюбой действительно есть конфликт, но это никак не влияет на вызов или не вызов футболиста в сборную. Всё будет зависеть от спортивной формы игрока, отмечал он.

По данным журналистов, конфликт начался еще в 2009 году в «Спартаке» с легенды, согласно которой Дзюба якобы украл в раздевалке деньги у одноклубника Владимира Быстрова. Подтверждения эта история не нашла, однако форварда оперативно отправили в аренду в «Томь».

Будучи гендиректором «Спартака» в то время, Карпин подчеркивал, что игрок ушел из-за конфликта с командой, а не с клубом. Дзюба, в свою очередь, затаил обиду, пишет сайт «Спорт-Экспресс».

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