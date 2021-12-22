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Лукашенко напомнил о зависимости Украины и Литвы от транзита через Белоруссию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на представлении председателя Гомельского облисполкома в среду, 22 декабря, напомнил о зависимости Литвы и Украины от белорусского транзита.

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«И если тема транзита с Евросоюзом уже всем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе и через гомельский участок государственной границы», — цитирует его БелТА.

10 декабря стало известно, что литовское министерство транспорта подготовило законопроект, запрещающий транзит грузов из Белоруссии по территории республики. По замыслу авторов законопроекта, это также предотвратило бы транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву. Однако в указанный срок транзит приостановлен не был. В связи с чем глава МИДа Габриелюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис подали в отставку. Их заявления отклонила премьер страны Ингрида Шимоните.

Кроме того, правительство Латвии в знак солидарности с Литвой приняло решение отказаться от транзита белорусских удобрений по крайней мере до 15 января.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об озабоченности планами Вильнюса ввести запрет на транзитные грузоперевозки из Белоруссии через территорию Литвы. По ее словам, ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России.

Также глава Калининградской области Антон Алиханов выразил обеспокоенность из-за указанной инициативы литовских властей. Он отметил, что регион закупает товары, произведенные в Белоруссии, например, стройматериалы и продукты.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, под санкции попали Белорусская калийная компания, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также «Белавиа».

Так, операции с «Беларуськалием» должны были прекратиться в срок до 8 декабря. Но в декабре компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит белорусской продукции через территорию Литвы, так как уже получила предоплату.

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