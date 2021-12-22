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РФ, Иран и Турция назвали нарушением действия Израиля в Сирии
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РФ, Иран и Турция назвали нарушением действия Израиля в Сирии

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Использование Израилем гражданских самолетов для прикрытия агрессии в Сирии нарушает международные правила. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

В частности, стороны призвали Израиль прекратить продолжающиеся военные нападения в Сирии. При этом Россия, Иран и Турция подтвердили решимость оказывать поддержку работе сирийского конституционного комитета, передает текст заявления МИД Ирана.

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Ранее, 16 декабря, ПВО Сирии уничтожила семь из восьми ракет, выпущенных истребителями Израиля по району международного аэропорта в Дамаске. При авиаударе погиб один человек и был поврежден склад материального имущества.

7 декабря Израиль подверг воздушной атаке район порта Латакия в Сирии. В результате авиаудара несколько контейнеров загорелись.

24 ноября в результате авиаударов по сирийскому городу Хомс погибли двое мирных жителей, еще семь человек получили ранения. Отмечалось, что в результате авиаудара также был нанесен материальный ущерб.

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