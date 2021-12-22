РФ, Иран и Турция назвали нарушением действия Израиля в Сирии
Использование Израилем гражданских самолетов для прикрытия агрессии в Сирии нарушает международные правила. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.
В частности, стороны призвали Израиль прекратить продолжающиеся военные нападения в Сирии. При этом Россия, Иран и Турция подтвердили решимость оказывать поддержку работе сирийского конституционного комитета, передает текст заявления МИД Ирана.
Ранее, 16 декабря, ПВО Сирии уничтожила семь из восьми ракет, выпущенных истребителями Израиля по району международного аэропорта в Дамаске. При авиаударе погиб один человек и был поврежден склад материального имущества.
7 декабря Израиль подверг воздушной атаке район порта Латакия в Сирии. В результате авиаудара несколько контейнеров загорелись.
24 ноября в результате авиаударов по сирийскому городу Хомс погибли двое мирных жителей, еще семь человек получили ранения. Отмечалось, что в результате авиаудара также был нанесен материальный ущерб.